Chi sono gli italiani di seconda generazione?

I dati demografici - Gli italiani di seconda generazione sono in realtà una componente sempre più centrale della società italiana contemporanea. Secondo gli ultimi dati demografici dell’Istat, al primo gennaio 2026 in Italia risiedono 5 milioni e 560mila cittadini stranieri, pari al 9,4% della popolazione totale. Una parte consistente di questa popolazione è composta da minori e giovani cresciuti nel Paese: la Fondazione Ismu stima oltre 1 milione e 44mila minorenni stranieri residenti nel 2025. Quando si parla di "seconde generazioni" non si fa riferimento soltanto ai ragazzi nati in Italia da genitori immigrati, ma anche ai giovani arrivati nel Paese durante l’infanzia. Secondo sempre le elaborazioni Istat sui giovani tra 11 e 19 anni con background migratorio, il 59,5% è nato in Italia, l’11,7% è arrivato prima dei sei anni, il 17% tra i sei e i dieci anni e l’11,8% dopo gli undici anni.