Chi è Jonathan Rivolta, il 33enne che ha ucciso a coltellate il rapinatore in casa sua

Mentre davanti al pronto soccorso centinaia di persone hanno protestato con veemenza per la violenta uccisione del 37enne, davanti alla villetta di Rivolta la famiglia fa quadrato. "Lasciatelo in pace, schifosi che non siete altro, quelli ci sono entrati in casa — sono entrati a casa nostra per rubare! — e mio figlio si è difeso. Cosa avrebbe dovuto fare?", ha detto il padre el 33enne al Corriere della Sera. Il cugino richiama alla memoria una lunga (e presunta) serie di incursioni domestiche da parte di persone sinti nelle case di Lonate Pozzolo, e aggiunge: "Significa che abbiamo perso la pazienza. Era inevitabile che qualcuno ci rimettesse la vita".