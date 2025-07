Cesena, accusato di stupro su una minorenne: 19enne rischia il linciaggio

La giovane intervenuta per soccorrere l'amica è stata a sua volta colpita dall'aggressore ma, dopo averlo distratto, è riuscita a scappare e a chiedere l'aiuto degli altri ragazzi. Anche la vittima è stata medicata dai sanitari dell'ospedale del Cesenate. Il 19enne è stato arrestato, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Forlì, è stato trattenuto a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa di convalida. Sono ora in corso altre indagini da parte dei carabinieri, coordinati dalla procura di Forlì, in relazione a un altro episodio di violenza, avvenuto di recente in un altro comune della provincia romagnola.