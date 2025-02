Roma, 36enne ai domiciliari per stupro evade e violenta un'altra ragazza

Un cittadino peruviano di 36 anni, arrestato e posto ai domiciliari per aver stuprato una ragazza immagine di 20 anni nei pressi di una discoteca a Roma, è evaso la sera stessa e ha violentato un'altra giovane che aveva conosciuto in un locale da ballo. L'uomo, conosciuto nelle discoteche romane come promoter e impresario di ragazze immagine, è stato nuovamente arrestato e portato in carcere. L'ultima violenza sarebbe avvenuta, dunque, mentre il 36enne doveva restare agli arresti domiciliari in attesa che gli venisse applicato il braccialetto elettronico per il controllo a distanza.