Palermo, si allontana da ospedale: 13enne violentata

Dopo essersi allontanata dall'ospedale dei Bambini a Palermo in seguito a un litigio con la madre, una 13enne è stata violentata. Stando a quanto emerso, la ragazzina, residente in un comune del Palermitano, è scesa nell'atrio dell'ospedale dove era ricoverata per prendere un gelato, ma poi dopo aver litigato con la madre è scappata e in piena notte è stata violentata da un ragazzo più grande in un angolo buio di una piazza del quartiere Borgo Nuovo. Sui fatti indaga la polizia.