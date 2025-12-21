Cervia, il sindaco Mattia Missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie | Lui: "Mai avuto comportamenti violenti"

Mattia Missiroli, sindaco di Cervia (Ravenna) è indagato per maltrattamenti e lesioni sulla moglie da cui si sta separando. Nei suoi confronti la Procura di Ravenna ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Ma il gip del Tribunale del capoluogo romagnolo, come riportato dal Resto del Carlino e dal Corriere Romagna, ha respinto la richiesta, rilevando che i fatti contestati sarebbero in fondo episodici e che l'uomo, all'indomani della visita della consorte in pronto soccorso, abbia lasciato la casa. La Procura sarebbe pronta a depositare ricorso a Bologna per ottenere la misura cautelare.