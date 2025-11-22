Logo Tgcom24
Qualiano (Napoli), donna ferita a coltellate davanti a casa: ricercato un uomo

La vittima 35enne è stata soccorsa in serata e portata all'ospedale di Giugliano dove è in pericolo di vita

22 Nov 2025 - 23:01
© Ansa

© Ansa

Una donna di 35 anni è stata accoltellata più volte nel piazzale di fronte alla sua abitazione nel parco Cerqua, a Qualiano, nel Napoletano. L'aggressione è avvenuta intorno alle 21:30, quando i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti dopo la segnalazione di una persona ferita. Le informazioni raccolte in un primo momento indicano che la donna sarebbe stata raggiunta da diversi fendenti in varie zone del corpo. A colpirla sarebbe stato un uomo la cui identità non è stata ancora accertata ed è ora ricercato dai carabinieri. La 35enne è stata trasportata all'ospedale di Giugliano, dove è ricoverata in condizioni considerate molto gravi. 

