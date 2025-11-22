Qualiano (Napoli), donna ferita a coltellate davanti a casa: ricercato un uomo

Una donna di 35 anni è stata accoltellata più volte nel piazzale di fronte alla sua abitazione nel parco Cerqua, a Qualiano, nel Napoletano. L'aggressione è avvenuta intorno alle 21:30, quando i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti dopo la segnalazione di una persona ferita. Le informazioni raccolte in un primo momento indicano che la donna sarebbe stata raggiunta da diversi fendenti in varie zone del corpo. A colpirla sarebbe stato un uomo la cui identità non è stata ancora accertata ed è ora ricercato dai carabinieri. La 35enne è stata trasportata all'ospedale di Giugliano, dove è ricoverata in condizioni considerate molto gravi.