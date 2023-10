Cerreto d'Esi (Ancona), uccide a coltellate l'ex moglie e poi chiede alla figlia di chiamare i carabinieri

In casa al momento del fatto c'era una figlia della coppia, minorenne, alla quale l'uomo avrebbe detto di chiamare i carabinieri. Quando i militari sono arrivati, ha mostrato dove aveva gettato l'arma del delitto, un coltello da cucina. Il 55enne è stato arrestato per omicidio volontario pluriaggravato. La coppia viveva separata da tempo.

Venerdì sera sarebbe andato al pronto soccorso per un malore. Dopo essere stato dimesso, è tornato prima a casa, e poi si è diretto nell'abitazione della donna per un chiarimento. Sarebbe entrato con un mazzo di chiavi rimasto in suo possesso, intorno alle 3 di mattina, e avrebbe aggredito la 53enne. Prima ci sarebbe stata una discussione, poi l'avrebbe colpita più volte con un coltello, sferrandole circa 15 fendenti, svegliando la figlia che dormiva in un'altra stanza.