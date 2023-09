Pantelleria, morta in ospedale la donna data alle fiamme dal compagno  

La lite

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti l'uomo, al culmine di una lite, sarebbe andato in un magazzino e avrebbe preso una tanica di benzina versandola sul corpo della donna e poi le ha dato fuoco. La vittima aveva riportato ustioni sul 90% del corpo mentre l'aggressore è rimasto ustionato al volto e rischia di restare cieco. Da tempo i due litigavano anche se vere e proprie denunce non ce ne sarebbero mai state. La donna è madre di cinque figli avuti da un precedente matrimonio. La lite fra i due sarebbe cominciata in un noto bar di Pantelleria e successivamente sarebbe continuata a casa.