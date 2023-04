Catcalling, condannati a Milano tre militari

La vicenda

Quel pomeriggio del marzo 2021, i tre militari - addetti all'operazione "Strade sicure" - mentre non erano in servizio si trovavano insieme a un gruppo di amici in un bar, in zona San Siro, sotto casa della giovane. Secondo quanto accertato, avevano bersagliata ripetutamente la ragazza con frasi sgradevoli e sessiste. Turbata, la 19enne aveva quindi denunciato quanto accaduto.