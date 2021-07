Molestie verbali, due militari rischiano il processo a Milano

-olycom

La procura di Milano ha chiuso le indagini su un caso di "catcalling", cioè di molestie verbali rivolte per strada o in un luogo pubblico, nei confronti di due militari. I due, che ora rischiano il processo, si trovavano in libera uscita ed erano con altri amici in un bar sotto casa di una 20enne. Alla giovane, mentre stava rincasando, i militari hanno rivolto insulti pesanti. I reati contestati sono molestie e per uno dei due anche minacce.