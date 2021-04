Covid, a cento anni va a farsi il vaccino da sola: "Un grande esempio per tutti" 

Si è recata da sola presso la sede allestita ad hoc dal comune di Soveria Simeri, si è fatta vaccinare contro il Covid e poi, come un giorno qualunque, è rientrata a casa. È la storia di nonna Vittorina, un’arzilla nonnina del piccolo borgo in provincia di Catanzaro, che alla veneranda età di cento anni compiuti non si è certo tirata indietro.

E' stato il sindaco Amedeo Mormile a raccontare la sua storia con un post su Facebook: "Lei è la nostra spavalda “centenaria”, giunta da sola al centro vaccini - scrive - è la splendida immagine della fiducia in quel migliore futuro che dobbiamo a noi stessi, alle nostre ragazze ed ai nostri ragazzi".

Nei centri della Calabria, sono molti i comuni che hanno avviato iniziative di vaccinazione allestendo piccoli centri vaccinali in collaborazione con i medici di base e le associazioni di volontariato, e tra questi anche il comune di Soveria Simeri, che ha avviato la profilassi per 150 persone tra soggetti fragili e over 80.

E tra gli over c'è nonna Vittorina: "Per tutti gli operatori presenti e per le altre persone - commenta ancora il sindaco - è stata un esempio di coraggio e determinazione”.