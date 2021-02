Seattle, 90enne a piedi nella neve per dieci km per fare il vaccino anti Covid

Quando Fran Goldman è riuscita a prendere appuntamento per vaccinarsi contro il Covid di certo non poteva sapere che proprio quel giorno sarebbe arrivata una violenta tempesta di neve. Impossibile raggiungere il centro vaccinale, ma non per lei, temeraria 90enne di Seattle, che ha deciso di percorrere sei miglia a piedi (circa dieci km), nel ghiaccio, per non perdere la sua vaccinazione.

"Ho impiegato così tanto tempo a cercare di avere un appuntamento per il vaccino e finalmente venerdì sono riuscita ad averlo per domenica, ma sabato mi sono svegliata e c'era la neve dappertutto", ha raccontato Fran a Fox Seattle spiegando che ha iniziato ad "allenarsi" per andare poi il giorno successivo a piedi fino all'ospedale.

"Ho fatto il vaccino e mi è stato detto di restare seduta ed aspettare 15 minuti per essere sicura di non avere reazioni, ed io ho detto che ero felicissima di rimanere seduta un po'", ha poi scherzato, aggiungendo che spera che per la seconda dose sarà possibile prendere la macchina. Ma in caso contrario, è già pronta ad affrontare di nuovo la camminata. La sua storia ha fatto il giro del web in poche ore.