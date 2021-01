Usa, la neve blocca i vaccini: per non sprecare le dosi il personale sanitario le somministra agli automobilisti in strada

Una clinica improvvisata sul ciglio della strada. E' accaduto in Oregon, Stati Uniti, dove una ventina di operatori è rimasta bloccata sull’autostrada 199 a causa di una tempesta di neve. I lavoratori della Josephine County Public Health avevano appena compiuto una vaccinazione di massa in Illinois e si stavano dirigendo nella vicina Grants Pass per somministrare le sei rimanenti dosi. Le condizioni meteorologiche avverse, però, non avrebbero consentito agli operatori di raggiungere in tempo le mete programmate. Così, per evitare che le dosi andassero perdute, gli operatori sanitari hanno deciso di somministrarle in strada agli automobilisti a loro volta bloccati per la neve.