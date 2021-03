Ferrara, anziano percorre 2 chilometri a piedi aiutandosi con il deambulatore per fare il vaccino anti Covid

Ha percorso due chilometri a piedi aiutandosi con il deambulatore per fare il vaccino anti Covid. E' la storia di un anziano che, vivendo da solo e non avendo nessuno che potesse accompagnarlo, ha deciso di mettersi in cammino e raggiungere il Centro vaccinazione anti Covid alla Fiera di Ferrara . Dopo l'inoculazione, i poliziotti lo hanno rifocillato e poi accompagnato a casa in auto. Lo riporta La Nuova Ferrara.

Un agente - la polizia è presente in loco con un proprio gazebo fin dall’inizio delle vaccinazioni agli over 80 - ha notato che l’anziano era affaticato e camminava con difficoltà. Insieme ai colleghi, si è dunque avvicinato per chiedergli informazioni. E’ in questa occasione che l’uomo ha riferito di essere arrivato a piedi con l’aiuto del deambulatore. I poliziotti hanno così assistito l’anziano per riportarlo a casa con la macchina di servizio.

Entrati in casa, gli agenti hanno riscontrato condizioni di precarietà igienico-sanitarie. Pertanto, hanno allertato i servizi sociali. L’anziano ha ringraziato gli agenti e ha affermato: "Se ho bisogno vi chiamerò".