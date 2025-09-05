Catania, violenza sessuale su due turiste: arrestati tre migranti irregolari

Le due ragazze avevano accettato un passaggio per tornare nel loro B&B ma sono state sequestrate e palpeggiate nel Van dai tre criminali
Tre migranti di origine marocchina, di 21, 22 e 24 anni, senza permesso di soggiorno in Italia, sono stati arrestati dalla polizia, in provincia di Catania, per violenza sessuale nei confronti di due turiste ungheresi. Gli agenti li hanno bloccati su un Van che è stato trovato grazie al localizzatore del cellulare di una delle vittime attivato da una sorella che aveva segnalato la scomparsa al 112.
Le due turiste avevano accettato un passaggio dai tre uomini, che non conoscevano, per tornare al loro B&b, ma i tre le hanno portate in un luogo isolato costringendole a subire atti sessuali.
Secondo quanto ricostruito dagli agenti le due ragazze, dopo una giornata al mare, avrebbero accettato un passaggio da due giovani che si erano offerti di accompagnarle al loro b&b. Tuttavia, dopo un breve tragitto, i ragazzi le avrebbero portate fuori città e avrebbero iniziato a palpeggiarle in tutto il corpo e a toccare loro le parti intime. A un certo punto i due giovani si sarebbero fermati in un posto isolato dove avrebbero fatto salire a bordo un loro amico connazionale che avrebbe costretto le ragazze ad assumere cocaina per poi ripartire verso una destinazione ignota.
Durante il tragitto, nonostante i ripetuti rifiuti delle donne, i tre uomini avrebbero continuato a palpeggiarle contro la loro volontà fino a quando una di loro, fingendo di chiamare la propria madre per rassicurarla di essere in vacanza e stare bene, avrebbe chiamato la sorella dicendole di essere in pericolo, chiedendo di localizzarla con l'applicativo del cellulare, riuscendo a fornire anche il numero di targa del furgone che la stessa aveva letto durante una sosta.
