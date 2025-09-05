Catania, violenza sessuale su due turiste: arrestati tre migranti irregolari

Secondo quanto ricostruito dagli agenti le due ragazze, dopo una giornata al mare, avrebbero accettato un passaggio da due giovani che si erano offerti di accompagnarle al loro b&b. Tuttavia, dopo un breve tragitto, i ragazzi le avrebbero portate fuori città e avrebbero iniziato a palpeggiarle in tutto il corpo e a toccare loro le parti intime. A un certo punto i due giovani si sarebbero fermati in un posto isolato dove avrebbero fatto salire a bordo un loro amico connazionale che avrebbe costretto le ragazze ad assumere cocaina per poi ripartire verso una destinazione ignota.