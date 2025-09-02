Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
A San Zenone al Lambro

Milano, la 18enne stuprata ha lottato per un'ora contro l'aggressore

La ragazza era stata aggredita mentre andava a prendere il treno per tornare a casa: ha riportato diversi lividi su varie parti del corpo

02 Set 2025 - 16:05

Avrebbe lottato per circa un'ora per cercare di liberarsi dal suo aggressore la 18enne violentata vicino alla stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro, in provincia di Milano, nella notte tra sabato e domenica. E' quanto è emerso dalla ricostruzione della Procura dei Lodi. La ragazza ha riportato diversi lividi su varie parti del corpo. 

Le indagini in corso

 L'aggressione è avvenuta mentre la vittima stava andando a prendere il treno per tornare a casa e si trovava all'altezza del secondo parcheggio della stazione: non il primo, che è a ridosso delle case, ma l'altro, più piccolo e nascosto tra due terrapieni. Gli investigatori stanno vagliando le immagini delle telecamere, anche quelle di privati, che potrebbero aver ripreso l'arrivo e la fuga dell'uomo.

milano
stupro

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema