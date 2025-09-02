Nuovo processo per Gérard Depardieu: rinviato a giudizio per stupro

Depardieu è stato accusato pubblicamente o con denunce formali di cattiva condotta da più di 20 donne, ma finora solo il caso di aggressione sessuale è stato portato in tribunale. Alcuni altri casi sono stati archiviati per mancanza di prove o per prescrizione. Nell'agosto 2018, l'attrice Charlotte Arnould lo ha accusato di averla violentata a casa sua, presentandosi alla gendarmeria di Lambesce. Lo accusò di averla violentata due volte, il 7 e il 13 agosto dello stesso anno, nella casa parigina dell'attore. Dopo nove mesi di indagini, la denuncia venne archiviata senza ulteriori azioni. Ma la donna aveva presentato nuovamente denuncia, questa volta costituendosi parte civile. Nel dicembre 2020 è stato nominato un gip, ritenendo che vi fossero indizi seri e concordanti. Gerard Depardieu è stato poi incriminato per stupro e violenza sessuale. Nell'agosto 2024 i pubblici ministeri hanno chiesto il rinvio a giudizio.