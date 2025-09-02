Nuovo processo per Gérard Depardieu: rinviato a giudizio per stupro

L'ex star del cinema francese sarà processata per l'aggressione sessuale dell'attrice Charlotte Arnould: rischia fino a 20 anni di carcere
Gerard Depardieu è stato rinviato a giudizio per stupro nei confronti dell'attrice Charlotte Arnould. A prendere la decisione, riferisce l'emittente televisiva BfmTv citando una fonte vicina al dossier, è stata la corte criminale dipartimentale di Parigi. In caso di condanna, l'attore francese rischia fino a 20 anni di prigione. Nel corso del precedente processo, l'attore è stato giudicato per aggressioni sessuali, con una condanna a 18 mesi di prigione, nei confronti della quale è stato presentato appello.
A metà maggio un tribunale di Parigi aveva dichiarato Gerard Depardieu colpevole di aggressione sessuale per i fatti avvenuti sul set del film del 2021 "Les Volets Verts". La condanna a 18 mesi (pena sospesa) si riferiva alle accuse presentate da due donne, una scenografa e un’assistente alla regia. Il tribunale aveva anche pronunciato una condanna a due anni di ineleggibilità e la sua iscrizione nel registro degli autori di reati.
Depardieu è stato accusato pubblicamente o con denunce formali di cattiva condotta da più di 20 donne, ma finora solo il caso di aggressione sessuale è stato portato in tribunale. Alcuni altri casi sono stati archiviati per mancanza di prove o per prescrizione. Nell'agosto 2018, l'attrice Charlotte Arnould lo ha accusato di averla violentata a casa sua, presentandosi alla gendarmeria di Lambesce. Lo accusò di averla violentata due volte, il 7 e il 13 agosto dello stesso anno, nella casa parigina dell'attore. Dopo nove mesi di indagini, la denuncia venne archiviata senza ulteriori azioni. Ma la donna aveva presentato nuovamente denuncia, questa volta costituendosi parte civile. Nel dicembre 2020 è stato nominato un gip, ritenendo che vi fossero indizi seri e concordanti. Gerard Depardieu è stato poi incriminato per stupro e violenza sessuale. Nell'agosto 2024 i pubblici ministeri hanno chiesto il rinvio a giudizio.
