Catania, viaggio dentro il Cara di Mineo tra droga e degrado

“So della droga e delle violenze sessuali”: è così che Toby, nigeriano, descrive il Cara di Mineo, un centro di accoglienza in provincia di Catania, a “Mattino Cinque”. Il testimone è uno dei 1500 migranti richiedenti asilo che sono ospitati all'interno della struttura dove sembra regnare il degrado.



Il vicepremier Matteo Salvini vorrebbe chiudere il centro entro la fine dell’anno, visto che è nelle strutture più estese che la delinquenza attecchisce maggiormente come dimostra un blitz da parte delle forze dell’ordine dove sono state arrestate 19 persone con l'accusa di mafia e traffico di droga.



Dentro alla struttura, però, non c'è solo delinquenza, ma anche sporcizia, degrado e incuria come mostrano le immagini: tavoli con cibo avanzato, piatti sporchi buttati per terra, immondizia a cielo aperto. Eppure per Toby, come per molti altri ospiti del Cara, il sogno rimane: “Tutto quello che voglio è andarmene da qui, avere un lavoro e una buona vita”.