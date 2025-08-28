Logo Tgcom24
bloccati due giovani

Catania, tentano di far di fare entrare cellulari in carcere con un drone

Durante l'operazione agenti delle Volanti della Questura hanno sequestrato un drone, un rocchetto di lenza da pesca, tre smartphone e due mini cellulari.

28 Ago 2025 - 08:11
© Ansa

© Ansa

Un 21enne e un 18enne di Paternò e un 17enne di Catania sono stati bloccati dalla polizia mentre cercavano di introdurre nel carcere del capoluogo etneo dei cellulari servendosi di un drone. I tre sono stati denunciati per tentato accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti in concorso. Durante l'operazione agenti delle Volanti della Questura hanno sequestrato un drone, un rocchetto di lenza da pesca, tre smartphone e due mini cellulari.

La polizia ha sequestrato anche i cellulari in uso ai tre indagati. La loro posizione è al vaglio delle Procure distrettuale e per i minorenni di Catania.

