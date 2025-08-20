La Lituania va a scuola di droni, si insegnerà ai bambini come usarli contro la minaccia russa

Basta prendere una cartina per comprendere perché questo Paese di 2,8 milioni di abitanti tema tanto lo sconfinamento di Mosca: la Lituania è infatti confinante sia con l’enclave russa di Kaliningrad sia con la Bielorussia di Lukašenko, alleato di ferro di Vladimir Putin. A preoccupare Vilnius ci sono poi gli ultimi segnali arrivati da oltre confine: l'ultimo incidente è datato 28 luglio, quando un drone carico di esplosivo ha attraversato il territorio lituano. Si sospetta che fosse diretto dalla Russia verso l'Ucraina ma che sia stato disorientato dalle difese di Kiev, come ha ipotizzato anche la stessa ministra della Difesa Dovile Sakaliene. Il drone è stato trovato poi in un'area di addestramento militare a circa cento chilometri dal confine con la Bielorussia, dove era precipitato. Il capo di stato maggiore dell'esercito lituano Dainius Paskevicius ha confermato che conteneva ben due chili di esplosivo. Quanto accaduto a fine luglio non si può derubricare a un caso isolato, visto che già il 10 dello stesso mese un altro drone Gerbera è entrato in Lituania dalla Bielorussia, creando attimi di panico prima che lo si etichettasse come non pericoloso. Entrambi gli episodi sono stati considerati dalla Lituania come "pericolose provocazioni", che hanno ulteriormente spinto Vilnius a pensare a delle contromisure anche estreme, che comprendessero lo sviluppo e la costruzione di droni.