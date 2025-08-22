Logo Tgcom24
Mondo
con un drone carico di esplosivo

Colombia, i narcos abbattono un elicottero della polizia

22 Ago 2025 - 00:47
© ansa

Un elicottero della polizia colombiana è stato abbattuto nel corso di un'operazione contro gruppi narcos dopo essere stato colpito presumibilmente da un drone carico di esplosivo. Secondo quanto riferiscono le autorità e riferisce lo stesso presidente Gustavo Petro sui social il bilancio provvisorio dell'attacco è di almeno otto morti e diversi feriti. Il governatore del dipartimento di Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha precisato che l'incidente è avvenuto in una zona rurale del comune di Amalfi e che il mezzo abbattuto "partecipava a un'operazione di eliminazione delle coltivazioni di coca". 

colombia
narcos

