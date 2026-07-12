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A Catania, un uomo di 52anni ha violato le prescrizioni degli arresti domiciliari per concedersi una passeggiata in compagnia del suo cane. Si tratta di un pregiudicato catanese individuato dagli agenti della polizia di stato, nel corso di un servizio di controllo del territorio.
La passeggiata con il cane
Nello specifico, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania stavano effettuando un'attività di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di criminalità e di illegalità diffusa, quando, nei pressi di via Magrì, hanno notato il 52enne che, per i suoi precedenti, è stato immediatamente riconosciuto.
L'uomo, anziché trovarsi in casa, si trovava a spasso con il cane, nonostante il provvedimento restrittivo disposto nei suoi confronti dall'Autorità Giudiziaria. I poliziotti hanno effettuato una serie di controlli nella sua abitazione, al cui interno è stato trovato circa mezzo chilo di marijuana, suddivisa in diverse confezioni. La droga è stata rinvenuta in parte all'interno di un vecchio frigorifero non funzionante e in parte in un'intercapedine ricavata sopra a un pensile della cucina.
L'arresto
Oltre alla sostanza stupefacente, è stato sequestrato materiale per la pesatura e il confezionamento sottovuoto della droga. Il pregiudicato, invece, è stato arrestato per evasione e per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d'innocenza dell'indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Come disposto dal pm di turno presso il Tribunale di Catania, il 52enne è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.