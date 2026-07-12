Nello specifico, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania stavano effettuando un'attività di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di criminalità e di illegalità diffusa, quando, nei pressi di via Magrì, hanno notato il 52enne che, per i suoi precedenti, è stato immediatamente riconosciuto.



L'uomo, anziché trovarsi in casa, si trovava a spasso con il cane, nonostante il provvedimento restrittivo disposto nei suoi confronti dall'Autorità Giudiziaria. I poliziotti hanno effettuato una serie di controlli nella sua abitazione, al cui interno è stato trovato circa mezzo chilo di marijuana, suddivisa in diverse confezioni. La droga è stata rinvenuta in parte all'interno di un vecchio frigorifero non funzionante e in parte in un'intercapedine ricavata sopra a un pensile della cucina.

