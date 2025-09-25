Logo Tgcom24
Evade dai domiciliari e provoca incidente, arrestato a Ferrara

25 Set 2025 - 20:40
© Carabinieri

È evaso dai domiciliari, ha rubato una macchina e tentato di impossessarsi di una seconda vettura, ha causato un incidente e infine ha provato a fuggire a piedi, ma è stato bloccato dalla squadra mobile della polizia di Ferrara. Protagonista è un 27enne, arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale, oltre a essere denunciato per tentata rapina e furto. A far scattare l'allarme è stata una telefonata al 112 della madre della ex compagna del 27enne, convinta che l'uomo si stesse recando a casa loro con intenti violenti nei confronti suoi e della figlia. 

ferrara

