Catania, evade dai domiciliari e va tra i clochard: “Meglio in strada che con la mia compagna”

L’uomo, originario di Biancavilla, si trovava agli arresti domiciliari quando, dopo un acceso litigio con la convivente, ha deciso di lasciare la casa. Non ha cercato rifugio presso parenti o amici: la sua scelta è stata radicale. Ha raggiunto Catania e si è unito ad alcuni senzatetto che vivono abitualmente in piazza Giovanni Verga, una delle zone centrali della città. Secondo quanto riferito dai carabinieri, il 56enne ha dichiarato: “Meglio vivere per strada che con la mia compagna a Biancavilla”, una frase che ha sorpreso i militari ma non ha cambiato l’esito dell’intervento.