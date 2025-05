Nella notte dei festeggiamenti per il quarto scudetto del Napoli, a Casalnuovo, intorno a mezzanotte e mezza, i carabinieri hanno arrestato per evasione un 25enne del posto. Il giovane, che era ai domiciliari, tentava di confondersi tra la folla che era scesa in piazza nel centro città durante i festeggiamenti. I carabinieri hanno riconosciuto il 25enne e, dopo una breve colluttazione seguita al tentativo di fuga del 25enne, sono scattate le manette.