Napoli, in città si scatena la festa Scudetto: oltre 120 feriti

Le piazze e le strade di Napoli sono state invase nella notte da centinaia di migliaia di persone per i festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto. Dai Quartieri Spagnoli giù per via Toledo, passando per il San Carlo, la Galleria Umberto, fino a piazza Trieste e Trento. Non sono mancati atti di vandalismo e danni, ma nessun episodio di violenza. Si contano oltre 120 feriti, molti dei quali hanno chiesto soccorso negli "health point" predisposti dalle autorità in previsione del caos. Altri sono stati trasportati in ospedale. Nessuno versa in gravi condizioni.