Catania, bloccato dopo inseguimento: ha malore e muore in uffici della polizia

Un 40enne, con precedenti per reati contro il patrimonio, è morto dopo avere accusato un malore negli uffici delle volanti della questura di Catania, dove era stato condotto dopo essere stato fermato a conclusione di un inseguimento. L'uomo era a bordo di uno scooter che la notte scorsa non si è fermato all'alt per un controllo di una pattuglia della polizia. Ne è scaturito un inseguimento conclusosi con la sua cattura. Il 40enne è stato condotto negli uffici delle volanti per l'identificazione e gli accertamenti di rito quando, secondo la ricostruzione della Questura, ha accusato un malore. È stato soccorso subito da agenti di polizia e poi da personale del 118, ma l'uomo è deceduto. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e disposto l'autopsia.