Cassino, la palazzina covo di stranieri e illegalità: le lamentele dei cittadini

“Preservativi, sporcizia e illegalità. C’è questo fuori dal nostro palazzo”. Così riferisce a "Stasera Italia", in onda su Rete 4, una delle inquiline del condominio a Cassino (provincia di Frosinone) nel quale alcune associazioni di accoglienza hanno preso in affitto degli appartamenti per migranti. A quanto pare, però, la situazione è diventata insostenibile. “Qui si spaccia anche e noi non ne possiamo più”, sono le parole rassegnate di un altro inquilino del palazzo mentre un anziano signore si difende dalle possibili accuse di razzismo: “Sono stato in Africa, ho conosciuto la gente: sono brave persone ma qui è un’altra cosa”.



La palazzina, infatti, è assediata da stendini per il bucato nella tromba delle scale, scatoloni fuori dalle porte degli appartamenti. Per non parlare della sporcizia nelle altre aree comuni. “Qui di notte aumentano”, spiega un condomino. Pare, appunto, che i migranti tendano a "ospitare" altre persone durante le ore notturne, persone che non sanno dove andare e si appoggiano negli appartamenti in affitto.