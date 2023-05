Cassino (Frosinone), donna uccisa a coltellate: fermata una persona

Per tutta la serata il personale della polizia di Stato ha setacciato i terreni a ridosso dell'abitazione, alla ricerca dell'arma del delitto; si sospetta che sia stata sotterrata nei campi.

Colpita da 10-12 fendenti

La donna è stata colpita da una decina di fendenti, forse dodici o anche di più, inferti con un coltello ben affilato e dalla lama non seghettata. L'assassino ha mirato al volto e al collo, centrando anche le braccia della 34enne, alzate per difendersi. Resta da chiarire se l'omicida sia arrivato armato o se abbia preso il coltello nella cucina dell'appartamento al secondo piano di via Pascoli 104 dove è stato trovato il cadavere sfigurato della donna.