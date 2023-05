Bologna, omicidio in centro: uomo ucciso a coltellate

Il movente legato alla droga

L'omicidio è avvenuto al settimo piano di un palazzo in via del Borgo di San Pietro 136, dove si trova solo un appartamento all'interno del quale vivevano un uomo e una donna, entrambi italiani. La casa è stata posta sotto sequestro dall'autorità giudiziaria. Tra la porta di casa e l'ascensore sono ancora visibili macchie e strisce di sangue. L'aggressione, infatti, potrebbe essere avvenuta nell'ascensore. Una delle ipotesi al vaglio degli investigatori è che il delitto sarebbe maturato in un contesto legato alla droga.