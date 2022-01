Cassazione: la rapina è aggravata anche se commessa con la mascherina

Afp

Un rapinatore prova a ribaltare il suo destino giudiziario chiedendo alla Cassazione, tramite il suo legale, di non considerare il travisamento del suo volto come aggravante della rapina commessa in provincia di Latina ma come semplice rispetto delle norme sull'emergenza pandemica. Il giudice di legittimità risponde picche e conferma la condanna subita dall'imputato in primo e secondo grado.