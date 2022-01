Vigile aggredito a Milano, tre giovani indagati per rapina e resistenza

Da video

La Procura di Milano ha indagato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale tre dei giovani che nella notte fra venerdì e sabato hanno aggredito un agente della polizia locale in borghese nella zona dei Navigli. L'agente, un 61enne, era appostato su un'auto civetta per intervenire a seguito di una segnalazione. Scendendo dalla vettura, si sarebbe qualificato, sparando poi un colpo in aria di avvertimento, ma è stato disarmato e picchiato.