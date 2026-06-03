Caso Minetti, Pg Milano conferma il parere positivo sulla grazia

Non ci sono "segnalazioni di reato o pendenze giudiziarie o coinvolgimento in indagini di alcuna natura in Uruguay e in Spagna di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani". Risultano "smentite" da "numerose dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive e dalle dichiarazioni rese ai Carabinieri da persone informate sui fatti, le affermazioni circa feste con droga e sesso a cui avrebbe preso parte Nicole Minetti negli ultimi anni", come riferito "al Fatto Quotidiano dalla massaggiatrice".