Caso Flotilla, Paolo Liguori: "Attacchi di droni una pantomima"

Dopo gli attacchi di droni sulla Global Sumund Flotilla, la spedizione umanitaria in rotta verso Gaza, l'Italia ha inviato in soccorso una fregata della Marina militare. Cresce intanto il dibattito su queste armi. "I droni in guerra li ha inventati l'allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama e sono capaci di colpire da migliaia di chilometri di distanza", spiega a "4 di sera" il giornalista Paolo Liguori.