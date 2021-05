Caso Denise Pipitone, l’ex marito di Piera Maggio: “Sono stato e sono il suo papà”

"Sono stato e sono il suo papà". Toni Pipitone parla a "Quarto Grado" e racconta il giorno in cui Denise è scomparsa. L'uomo, ex marito di Piera Maggio, non è il padre biologico della bambina che porta il suo cognome, ma all'epoca della scomparsa viveva con lei, il fratellino Kevin e Piera Maggio.

"Abbiamo vissuto insieme dei momenti bellissimi - fa sapere Toni - ha dormito con me fino alla notte prima". L'uomo, ancora oggi, considera Denise sua figlia e ricorda il giorno della sua scomparsa: "Ho preso subito la macchina e ho inziato a girare per cercarla. Le piste all'inizio erano tante, si cercava nei pozzi, nei campi rom, ma sicuramente c'è stata una cattiva organizzazione delle indagini". Toni Pipitone sente la mancanza di quella che un tempo è stata la sua bambina e si augura "di poter essere presente se e quando si ritroverà Denise".