Nuova lettera anonima su Denise Pipitone, Piera Maggio: "Chi ha scritto si faccia sentire"

Un nuovo tassello si aggiunge alla vicenda di Denise Pipitone. In queste ore una nuova lettera anonima è stata fatta recapitare all'avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, mamma della bambina scomparsa 17 anni fa: "Ci rivolgiamo a quella persona che dopo 17 anni ha avuto il coraggio e il senso civico di inviare una lettera anonima al mio studio legale - scrive Frazzitta su Twitter -, dando informazioni nuove, ti invitiamo a fare un altro passo, nella massima riservatezza, fatti sentire. Noi lo ringraziamo per il suo senso civico e chiediamo un ulteriore sforzo, è importante che si faccia sentire in qualche modo".

Come mostrato a "Pomeriggio Cinque", anche Piera Maggio, tramite il proprio profilo Facebook ha invitato la persona in questione a fornire nuovi elementi: "Per favore, dopo 17 anni, date voce ai tanti silenzi - si legge nel post della madre di Denise - Mi rivolgo alla persona della lettera anonima inviata al mio legale. Le chiedo di farsi sentire, nei modi che lei ritenga opportuno, faccia in modo di mettere fine a tutto questo dolore. Non solo noi, è l'Italia intera che glielo chiede".

Nel corso del programma condotto da Barbara d'Urso, sono state mostrate le immagini dell'appartamento in cui viveva Anna Corona quando è scomparsa Denise. Quella casa, ora in possesso dell'avvocato Gaspare Morello, non è mai stata ispezionata dagli inquirenti. In seguito è stata mostrata anche la botola presente all'interno del box che, invece, è stata ispezionata nella scorsa settimana.