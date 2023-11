Caso Cecchettin, il padre di Filippo scrive a quello di Giulia: "Perdono"

Non risulterebbe invece al legale, come anche allo zio materno di Giulio Andrea Camerotto, che i due si siano sentiti direttamente al telefono.

L'incontro tra i genitori a tre giorni dalla scomparsa

I genitori dei due ragazzi si erano incontrati martedì 14 novembre, nel terzo giorno di ricerche degli ex fidanzati, nella casa dei Cecchttin, a Vigonovo, e in quell'occasione tra loro c'era stato un abbraccio. Domenica sera Nicola Turetta e la moglie Elisabetta Martini hanno partecipato, in una posizione defilata, alla fiaccolata per Giulia.