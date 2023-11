Giulia Cecchettin, il padre Gino: "Non provo più nulla, penso a lei che non c'è più"

"Non provo odio. Spero che campi duecento anni, se si renderà conto di quello che ha fatto proverà dolore", aveva detto domenica, prima della fiaccolata, Gino Cecchettin, riferendosi a Filippo Turetta, arrestato in Germania poche ore prima.

La sorella Elena: Filippo ha spezzato la vita della mia famiglia

"Filippo ha deciso di chiudere la vita di mia sorella e non aveva il diritto di farlo. Ma non solo la sua, lui ha spezzato anche la vita mia e della mia famiglia. Non aveva il diritto, non è nessuno per avere questo potere e non doveva prenderselo", ha detto Elena Cecchettin, la sorella di Giulia. "Mi sveglio ogni mattina - ha aggiunto - e mi viene da piangere a pensare che mia sorella non è nella camera a fianco alla mia. Questa mattina me la sono immaginata mentre diceva 'forza Ele, vai e spacca tutto', perché lei mi supportava sempre. Mia sorella era più buona, dolce e sensibile di quanto tutti già immaginano. Era un'eterna bambina ma non nel senso di ingenua, nel senso che prendeva la vita con leggerezza e senza cattiveria. Era proprio una bella persona".