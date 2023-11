Giulia Cecchettin, la sorella Elena: "Giulia aveva paura, Filippo l'aveva già aggredita giorni prima"

Elena Cecchettin, sorella di Giulia, la giovane trucidata dall'ex fidanzato Filippo Turetta, interviene in diretta a "Dritto e Rovescio". "Vedevo Giulia sempre più esausta di Filippo. Mi diceva che voleva sparire per un po' per non parlare più con questa persona, lui continuava a essere ossessivo con lei. Non conosco bene le dinamiche perché mia sorella me ne parlava in maniera superficiale ma sapevo che lei stava cercando di staccarsi".

"Non era una relazione sana. Giulia aveva paura di Filippo, un paio di settimane prima aveva confidato ad alcune amiche che le gesta e le parole di lui le avevano fatto paura, poi quando loro hanno chiesto quali gesta avesse fatto lei ha minimizzato per difenderlo. Loro inizialmente hanno pensato a uno schiaffo non a una vera e propria aggressione - ha raccontato Elena - Quando Filippo parlava di farsi del male non lo intendeva seriamente, lo diceva solo per tenere Giulia stretta a sé e continuare a possederla".