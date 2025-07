Caso Bibbiano, cadono quasi tutte le accuse: tre condanne con pena sospesa, assoluzioni e prescrizioni

Cadono quasi tutte le accuse nella sentenza del processo "Angeli e Demoni su un presunto sistema di affidi illeciti. Il caso Bibbiano (vicenda che ha avuto una vasta eco mediatica), di fatto, si riduce, nella decisione dei giudici del tribunale collegiale di Reggio Emilia a tre condanne, con pena sospesa: due anni a Federica Anghinolfi (per due capi di imputazione), ex responsabile dei Servizi sociali della Val d'Enza, e un anno e otto mesi all'assistente sociale Francesco Monopoli, cinque mesi a Flaviana Murru, neuropsichiatra. Per il resto, i giudici hanno pronunciato assoluzioni per i 14 imputati con alcuni proscioglimenti per prescrizione. Erano oltre cento i capi di imputazione.