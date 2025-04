Bibbiano, chieste pene fino a 15 anni per gli assistenti sociali

Dopo aver parlato per sette udienze di fila per ricostruire e argomentare le tesi di accusa, la Pm Valentina Salvi ha chiesto di condannare tutti e 14 gli imputati rimasti nel processo “Angeli e Demoni”, quello sul presunto business legato agli affidi di minorenni nella Val d'Enza reggiana. La pena più alta indicata dalla Procura è di 11 anni e sei mesi, più altri tre anni e sei mesi per reati non connessi, per Federica Anghinolfi, ex responsabile dei servizi sociali dell'Unione di comuni, una delle figure centrali nelle indagini.