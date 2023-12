Caserta, accoltella compagna di scuola dopo una lite: arrestata 17enne

Una 17enne è stata arrestata a Caserta per tentato omicidio : la ragazza, che diventerà maggiorenne tra pochi giorni, avrebbe accoltellato una 18enne in seguito a una lite avvenuta all'interno dell' istituto superiore Buonarroti .

Tgcom24

In poco tempo sono arrivati i carabinieri e i medici del 118, che hanno portato la 18enne in ospedale, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. La ragazza non sarebbe in pericolo di vita. Anche la compagna di classe 17enne ha riportato delle ferite.

L'accoltellamento è avvenuta in classe. Le due ragazze hanno iniziato a scambiarsi sguardi di sfida e insulti quando la docente e gli altri compagni erano ancora nell'aula del corso serale; l'aggressione da parte della 17enne pare sia stata improvvisa e fulminea, per cui non gli altri compagni non hanno fatto in tempo a intervenire. Ai carabinieri della Compagnia di Caserta, la stessa insegnante presente ha detto di essersi accorta di quanto accaduto solo a cose fatte, quando ha visto il sangue e la 18enne a terra. La vittima sarebbe stata colpita ripetutamente alla schiena, alle braccia, alla testa e alla gola.

Non era la prima volta che le due litigavano durante le lezioni serali, ma questo volta dalle parole si è passato ai fatti e la discussione è degenerata in un'aggressione che poteva avere un esito ancora più drammatico. I carabinieri della Compagnia di Caserta, dopo aver raccolto tutte le testimonianze e ricostruito il fatto, hanno quindi arrestato la minore.

Un episodio simile si è verificato una decina di giorni fa in Sardegna, nei dintorni di Cagliari, dove un ragazzino di 15 anni è stato accoltellato e trasportato in gravi condizioni in elicottero all'ospedale Brotzu. Anche in questo caso l'aggressore è un giovanissimo, un 14enne, ed è stato fermato dai carabinieri.

Per far fronte a questo fenomeno che riguarda non soltanto gli studenti ma anche i professori, alla Camera ad ottobre è stata approvata una proposta di legge contro la violenza negli istituti. Il provvedimento prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, oltre a un inasprimento delle pene per chi aggredisce i docenti.