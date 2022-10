Caserta, pusher vende cocaina e si fa pagare con il POS: arrestato

A destare sospetto è stato l’atteggiamento dell'uomo alla guida della sua auto con i militari dell'Arma, che l'hanno fermato e perquisito. In suo possesso sono state rivenute tre dosi di cocaina per un totale di 4,8 grammi e 805 euro in contanti. La perquisizione, come da prassi, si è poi spostata presso la sua abitazione nella quale sono stati trovati altri 1,8 grammi di cocaina, materiale utilizzato per il taglio e confezionamento e 2.180 euro in contanti.

Tra gli oggetti rivenuti dai militari c'era anche un

POS

, attraverso il quale il pusher riceveva soldi dai clienti per la vendita di cocaina. E non solo: anche numerose carte bancomat intestate a terze persone, potenziali acquirenti.

Quanto rinvenuto è stato oggetto di sequestro, mentre per il 51enne è stato disposto

l'arresto

Santa Maria Capua Vetere

presso la casa circondariale di