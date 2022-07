Pos obbligatorio, ma c'è chi ancora si rifiuta: "Il caffè si paga in contanti"

Dal 30 giugno sono previste

sanzioni

Pos

rifiutano i pagamenti elettronici

Qui niente caffè con il bancomat

Zona Bianca

È necessario rivedere il discorso delle commissioni

per tutti i commercianti e lavoratori (che offrono servizi) che non sono dotati di un. Nonostante l'obbligo e il rischio di incorrere in sanzioni sono ancora molti i lavoratori, tra baristi, tabaccai, tassisti e liberi professionisti, che si oppongono all'obbligo esoprattutto per le transazioni di piccolo importo. "- dichiara il titolare di un bar ai microfoni di "" - non mi conviene., altrimenti si diventa schiavi delle banche".

Leggi Anche Pos obbligatorio: da giovedì multe a chi rifiuta i pagamenti elettronici

Stesso discorso vale per i lavoratori che offrono servizi, lo racconta un libero professionista che ha fondato, insieme ad altri colleghi, un

gruppo di "resistenza al Pos

". "Mi occupo di consulenza alle imprese - spiega - e il Pos non lo voglio usare perché i miei clienti mi pagano con il bonifico. Non capisco perché dovrei sostenere le spese del Pos".

"Ci hanno rovinati, senza il Pos il pagamento avviene in contanti e la corsa è la tua", si lamenta un tassista che non ci sta a sottrarre dal costo della corsa le commissioni previste con il pagamento elettronico. "Come faccio a dire di sì a un cliente che vorrebbe pagare un pacchetto di sigarette, che costa cinque euro, con il Pos? - si chiede un tabaccaio che infine suggerisce una soluzione - andrebbe meglio se il Pos ce lo fornisse lo Stato e se il cliente fosse disponibile a pagare le commissioni di tasca sua", conclude.