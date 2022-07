Pos obbligatorio, molti ambulanti non si adeguano: "Ci sono troppe tasse"

Da ieri 30 giugno sono previste multe per commercianti, artigiani e professionisti che non consentiranno ai propri clienti di pagare con

carte di credito o debito tramite Pos

. L'entrata in vigore delle sanzioni, inizialmente previste per l'inizio del prossimo anno, è stata infatti anticipata: tuttavia, molti ambulanti non sono d'accordo.

Leggi Anche Pos obbligatorio: da giovedì multe a chi rifiuta i pagamenti elettronici

Leggi Anche Pos obbligatorio: da giovedì multe ai professionisti che rifiutano i pagamenti elettronici

Per questo, le telecamere di

"Zona Bianca"

pos

Ogni transazione ci costa 2 euro

hanno raccolto i malumori di alcuni ambulanti di un mercato in Calabria. Nessuno, nella prima giornata dall'entrata in vigore dell'obbligo, ha permesso di pagare con ilall'inviata del programma. E molti hanno spiegato le proprie ragioni: "Nessuno lo ha - ha spiegato un commerciante - per noi ci sono troppe tasse". "", gli fa eco un collega. Insomma, gli ambulanti sembrano intenzionati a voler proseguire esclusivamente con i contanti: "Lo Stato deve venirci incontro - dice un'altra commerciante - in queste condizioni e con queste tasse, non possiamo piegarci".