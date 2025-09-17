Logo Tgcom24
attimi di paura a Capua

Bimbo si arrampica sul davanzale nel Casertano, salvato dai carabinieri

Un passante ha avvertito i militari che sono intervenuti tempestivamente evitando il peggio. In casa c'erano la madre, che non si era accorta di nulla, con altri due minori

17 Set 2025 - 13:01
© Carabinieri

© Carabinieri

Attimi di paura a Capua (Caserta), dove un bambino si è arrampicato sul davanzale di una finestra al terzo piano, rimanendo pericolosamente in bilico. In suo soccorso, fortunatamente, sono intervenuti i carabinieri, allertati da un passante. Mentre un militare, dalla strada, cercava di rassicurare il piccolo invitandolo a non muoversi, il capo equipaggio è riuscito a raggiungere l'appartamento. Dopo che la madre, in casa con altri due figli minori, gli ha aperto la porta, il carabiniere ha raggiunto la finestra e ha afferrato il bambino, portandolo in salvo. Dagli accertamenti è emerso che il piccolo aveva spostato una poltrona vicino alla finestra e vi si era arrampicato.

Il carabiniere, guidato dalla donna, ha raggiunto la finestra per afferrare il bambino portandolo in salvo. Grazie alla tempestività della segnalazione e al pronto intervento dei militari, la vicenda si è conclusa senza conseguenze per il minore.

