Cronaca
PROGNOSI RISERVATA

Brindisi, si arrampica sul cornicione per raggiungere il figlio solo in casa: grave una donna di 32 anni

La giovane madre aveva chiuso inavvertitamente la porta d'ingresso lasciando all'interno il piccolo, di tre anni. Il grave incidente mentre tentava di rientrare nell'appartamento

16 Set 2025 - 11:14
© ansa

© ansa

Avrebbe chiuso la porta d'ingresso senza accorgersi, lasciando cosi il figlio di tre anni solo in casa ad Oria, in provincia di Brindisi. In preda al panico la donna, una mamma di 32 anni, si sarebbe arrampicata sul cornicione dell'abitazione per rientrare nell'appartamento, precipitando però sull'asfalto. Ora è grave in ospedale.

L'incidente

 La donna infatti, mentre cercava di salire sul muro per entrare in casa e raggiungere il piccolo, avrebbe perso l'equilibrio cadendo a terra. Subito soccorso, è stata ricoverata in prognosi riservata con politrauma nel reparto di Rianimazione del Perrino di Brindisi. All'arrivo del personale medico la 32enne era cosciente ed è stata lei a raccontare come sono andate le cose. Nel frattempo erano arrivati anche i vigili del fuoco e il marito, che hanno aperto la porta per prendersi cura del bimbo. 

