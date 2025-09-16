Brindisi, si arrampica sul cornicione per raggiungere il figlio solo in casa: grave una donna di 32 anni

La donna infatti, mentre cercava di salire sul muro per entrare in casa e raggiungere il piccolo, avrebbe perso l'equilibrio cadendo a terra. Subito soccorso, è stata ricoverata in prognosi riservata con politrauma nel reparto di Rianimazione del Perrino di Brindisi. All'arrivo del personale medico la 32enne era cosciente ed è stata lei a raccontare come sono andate le cose. Nel frattempo erano arrivati anche i vigili del fuoco e il marito, che hanno aperto la porta per prendersi cura del bimbo.