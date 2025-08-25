Lago di Como, salva i figli caduti in acqua e non riemerge: disperso

Un cittadino tedesco è disperso nel Lago di Como, dopo essere riuscito a salvare i figli piccoli finiti in acqua. L'uomo era in barca e si è tuffato per soccorrere i due bambini, quando è stato inghiottito dalle correnti e non è più riemerso. È accaduto sul versante lecchese del lago, di fronte a Dorio. A dare l'allarme sono stati alcuni turisti, che dalla spiaggia hanno visto l'uomo sparire sott'acqua.