Caserta, 18enne scappa all'alt dei carabinieri e la madre tenta di coprirlo con una falsa denuncia
Dopo l'inseguimento, la donna ha segnalato ai carabinieri il presunto furto della sua auto
© Carabinieri
Un controllo del territorio di routine, diventato un inseguimento e finito con la denuncia del conducente - sfuggito all'alt dei carabinieri - e di sua madre. È successo nella tarda serata di mercoledì, a Mondragone (Caserta), dove i militari, impegnati in un posto di blocco hanno notato un'auto che viaggiava ad alta velocità. Insospettiti, hanno intimato l'alt, ma il conducente non si è fermato. Non solo: ha accelerato improvvisamente, portando i carabinieri a buttarsi all'inseguimento.
I militari hanno richiesto l'ausilio di un secondo equipaggio per intercettare il veicolo in fuga. Dopo alcuni minuti, una pattuglia dell'Arma è riuscita a riconoscere il conducente: si trattava di un 18enne del posto già noto alle forze dell'ordine. A un nuovo invito a fermarsi, il ragazzo è riuscito con una manovra repentina a far perdere le proprie tracce, proseguendo la fuga. I militari hanno ricostruito rapidamente l'accaduto.
Nel frattempo, però, la madre del 18enne si è presentata nella stazione dei Carabinieri di Mondragone, denunciando il presunto furto dell'auto. Ma le verifiche dei carabinieri hanno accertato che la denuncia era falsa: la 40enne l'aveva presentata nel tentativo di giustificare la fuga del figlio e di sottrarlo alle responsabilità derivanti dall'episodio. Al termine degli accertamenti, il giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, mentre la madre è stata deferita per simulazione di reato in concorso.