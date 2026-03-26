Caserta, 18enne scappa all'alt dei carabinieri e la madre tenta di coprirlo con una falsa denuncia

Un controllo del territorio di routine, diventato un inseguimento e finito con la denuncia del conducente - sfuggito all'alt dei carabinieri - e di sua madre. È successo nella tarda serata di mercoledì, a Mondragone (Caserta), dove i militari, impegnati in un posto di blocco hanno notato un'auto che viaggiava ad alta velocità. Insospettiti, hanno intimato l'alt, ma il conducente non si è fermato. Non solo: ha accelerato improvvisamente, portando i carabinieri a buttarsi all'inseguimento.